Kunstenaars Lak@rt stellen tentoon in kerk Westrem Didier Verbaere

14 januari 2020

12u28 0 Wetteren Het Kunstenaarscollectief Lak@rt Laarne-Kalken stelt tot eind maart tentoon in de St.-Martinuskerk van Westrem. Gratis te zien op woensdag, zaterdag en zondag.

De kerk van Westrem kreeg vorig jaar een nieuwe bestemming. Samen met de Dienst Vrije tijd van de gemeente Wetteren en beheerder Willem Fouquaert van La Peinturette worden er regelmatig exposities en lezingen georganiseerd. Tot eind maart is het de beurt aan 14 kunstenaars van het collectief Lak@rt uit Laarne. Zij tonen er schilderijen in acryl, aquarel, glaskunst, glaslampen, keramiek, tekenkunst, batiksjaals, textielkunst en unieke bronzen beelden. Elke woensdag, zaterdag en zondag open van 14 uur tot 18 uur. Toegang is gratis.