Kringloopwinkel zet in op verkoop en inzameling school- en sportartikelen Didier Verbaere

28 augustus 2020

15u39 2 Wetteren De Kringloopwinkel van Wetteren is op zoek naar extra school- en sportartikelen met het oog op de start van het nieuwe schooljaar en sportseizoen.

Bij de start van het nieuwe schooljaar en de opening van de sportclubs hebben kinderen heel wat nieuwe spullen nodig: boekentas, rugzak, sporttas, voetbal, shirts, trainingspakje, tennisracket, … De rekening tikt aan als je alles nieuw koopt. Daarom zet de kringloopwinkel van Verko school- en sportspullen in de etalage.”De kringloopwinkel verkoopt enkel producten die in goede staat zijn en prima werden onderhouden. En omdat ze tweedehands zijn, kosten ze een pak minder.

Inzameldagen kringloopwinkels

In de winkel kan je spullen kopen, maar ook afgeven. Om de komende weken een zo ruim mogelijk aanbod aan school- en sportartikelen te kunnen aanbieden in Wetteren, zijn deze artikelen extra welkom. Afgifte is mogelijk op dinsdag en woensdag van 10 uur tot 12u30 en van 13 uur tot 16u30. Op zaterdag is dit mogelijk tussen 10 uur en 15 uur.