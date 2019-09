Koppen lopen en reuzen op Wetterse kermis Didier Verbaere

01 september 2019

20u41 4 Wetteren Het mooie weer lokte tijdens het laatste vakantieweekend een massa volk naar het centrum van Wetteren voor de zomerse kermis. Ook Reus en reuzin deden een rondgang door het centrum.

Het weekend van 1 september viert Wetteren kermis. Vroeger dan dit jaar kan deze niet vallen. Het mooie zomerweer en de terrassen lokten een massavolk naar het centrum. In de Sint-Gertrudis kerk kon je een kijkje nemen in de expo van de bevrijding en er was heel wat straatanimatie zoals de demonstraties van Made 2 Move. Maandag is er het jaarlijkse Derny Festival met onder meer remco Evenepoel en werelduurrecord houder Victor Campenaerts. De wedstrijd voor vrouwen start om 14 uur.