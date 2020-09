Koningin Mathilde bezoekt Fisheye in Wetteren en Kasteel van Laarne, burgemeester vereerd met eerste koninklijke bezoek: “Toch nog een mooi afscheid na mijn laatste en bizar jaar in de politiek” Didier Verbaere

30 september 2020

14u04 0 Wetteren/laarne Koningin Mathilde bracht woensdagvoormiddag een bezoek aan het Wetterse bedrijf Fisheye en het Kasteel van Laarne. Door het aangekondigde regeerakkoord bleef koning Filip in het paleis in Brussel waar hij de nieuwe premier Alexander De Croo ontving. Voor burgemeester Ignace De Baerdemaeker van Laarne was het zijn eerste - en meteen ook laatste - koninklijke bezoek.

Het koningspaar plande vandaag een bezoek aan Oost-Vlaanderen met een passage langs het melkbedrijf Inex in Bavegem, Fisheye in Wetteren en een afsluitende rondleiding in het Kasteel van Laarne. Koningin Mathilde handelde het bezoek alleen af en toonde zich erg geïnteresseerd in de werking van Fisheye. Het Wetterse bedrijf is gespecialiseerd in decorbouw. Zo leveren ze de decors voor Tomorrowland en werken ze aan de nieuwe inrichting van een hotel in Plopsaland met een vliegtuig van Samson en Gert en het huis van Kabouter Plop. “Tijdens de crisis zijn we heel snel overgeschakeld naar de bouw van plexischermen voor bedrijven en ziekenhuizen. We hebben de kennis en het materiaal in huis en konden zo blijven werken”, vertelt oprichter van het bedrijf Kris Goubert.

Kasteel van Laarne

Na het bezoek trok de koninklijke colonne naar het Kasteel van Laarne voor een rondleiding. Sinds de coronacrisis wordt het bezoek daar in bubbels en met een interactieve videoguide rondgeleid. Koningin Mathilde werd er aan de poorten opgewacht door fans. “Ik leerde onlangs op school nog over ons koningshuis en wou er absoluut bij zijn”, zegt Alexandre Van Opbrouck (7) vanachter zijn tricolore vlag. “Een leuk toeval dat zijn naamgenoot net vandaag premier wordt”, knipoogt mama Nathalie. Op de rode loper mocht Noor Van Der Donckt (9) bloemen overhandigen aan koningin Mathilde. Noor is een jonge actrice die elk jaar acteert in Kerstmagie op het slot en ook meespeelt in de promofilm van de virtuele tour.

Na afloop toonde burgemeester Ignace De Baerdemaeker zich erg opgetogen over het bezoek. Hij had zich zijn afscheidsjaar wel anders voorgesteld. “Nu besef ik pas dat ik vorig jaar al voor de laatste keer als burgemeester heb aangetreden op heel wat officiële gelegenheden. Dit is mijn eerste koninklijke bezoek als burgemeester in Laarne. Dat is toch een mooie afsluiter van een vreemd jaar”, besluit de burgemeester. Rond 13.15 uur vertrok de koninklijke colonne opnieuw naar Brussel.