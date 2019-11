Koning Gino wint zeven op tien viswedstrijden Didier Verbaere

04 november 2019

17u44 0 Wetteren Vissersclub Massemen Plaetse vierde in het clublokaal op het Dorpsplein in Massemen koning én kampioen 2019 Gino Van Mol. Hij beleefde een superjaar en werd tijdens de tien wedstrijden tussen maart en september maar liefst zevenmaal de winnaar.

Marcel De Saedeleer, Jan Nerinckx en Nico Van Hoecke wonnen de andere wedstrijden. In het seizoen sloegen de 28 leden in totaal 8.365 kg. vis aan de haak. Op de foto poseert de kampioen met voorzitter Norbert De Wilde, secretaris Patrick De Maessschalck en bestuursleden Nico en Dirk Van Hoecke. Wie wil meegenieten van de kalmte en rust aan de visvijver in Mere, is steeds welkom bij secretaris Patrick De Maesschalck (0496/92.29.67).