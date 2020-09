Koning Filip en Koningin Mathilde brengen bezoek aan zuivelbedrijf Inex en trekken nadien naar Wetteren en Laarne Frank Eeckhout en Didier Verbaere

10 september 2020

14u26 22 Wetteren Koning Filip en Koningin Mathilde brengen eind deze maand een bedrijfsbezoek aan zuivelbedrijf Inex in de Houtemse deelgemeente Bavegem. Het koningspaar trekt daarna verder naar Wetteren en Laarne.

Sint-Lievens-Houtem maakt zich op voor hoog bezoek. Op woensdag 30 september komen Koning Filip en Koningin Mathilde naar deelgemeente Bavegem waar ze een bezoek gepland hebben aan zuivelbedrijf Inex. Burgemeester Lieven Latoir bevestigt de komst van het koningspaar, maar heeft nog geen details over het bezoek. Het zal de eerste keer zijn dat de koning en koningin der Belgen Sint-Lievens-Houtem bezoeken. De gemeente mocht het koningspaar wel al eens verwelkomen aan hun stand over de Winterjaarmarkt in het Warandepark ter gelegenheid van de nationale feestdag. Prins Laurent maakte wel al eens zijn opwachting in de gemeente.

Wetteren en Laarne

Na hun bezoek in Sint-Lievens-Houtem wordt het Koningspaar ook verwacht in Wetteren en Laarne. De details van dit bezoek zijn nog niet bekend gemaakt.