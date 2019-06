Koffie, kunst en kevertaartjes in Hekkerstraat Didier Verbaere

07 juni 2019

11u40 0 Wetteren Art & Coffee in de Hekkerstraat van Tom en Angelica is een nieuw en hip adresje in het centrum van Wetteren. Het Wetters Mexicaanse koppel serveert er koffie in een kunstgalerij. Op de eerste verdieping kan je genieten van iets sterker in de wijn- en ginbar of van de zon op het dakterras. Louki serveert er ook haar befaamde kevertaartjes.

Wat Art & Coffee onderscheidt van de andere koffiebars is het decor en het koffieconcept. Maandelijks verandert de look en het interieur van de zaak en sieren werken van lokale, nationale en internationale kunstenaars en fotografen de wanden. “Ook de koffie is uniek enwordt gebrand volgens het ‘Fazenda principe’. Dat is sterk aromatische koffie die een cuppingscore kreeg van 85 punten. Al onze koffiesoorten worden extra langzaam geroosterd waardoor de aroma’s extra tot hun recht komen”, legt Tom Van den Steen uit. Beroepshalve is hij reeds enkele jaren met kunst bezig. Hij verhuurt ook kunst aan bedrijven en opent nog dit jaar een nieuwe galerij in Lede.

“We wilden een levende zaak die voortdurend veranderd. We gaan ook workshops organiseren en op het eerste verdiep is ruimte voor vergaderingen. Daar is ook een wijn- en ginbar. Ook in onze desserts wilden we ons onderscheiden en serveren we exclusief het Louki kevertaartje”, zegt Tom. Dat taartje, een recept van Louki Huylebroeck, wordt bereid in de ateliers van chocolatier Stephen Van Hecke in de Koestraat in Gent. Op de kaart staan

ook speciale koffies, frappucinos, thee en bio-infusies en homemade ice-tea.