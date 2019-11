Koen trekt al 36 jaar met Sint-Maarten door wijk Kortenbos Didier Verbaere

10 november 2019

11u56 0 Wetteren Koen Philips (47) trok zaterdag voor het 36ste jaar mee met Sint-Maarten door de Massemse wijk Kortenbos.

Als jonge knaap kroop hij in de huid van zwarte piet. Vandaag speelt hij de rol van hulpsint van Sint-Maarten en bezoekt hij de jonge gezinnen en bejaarden in de wijk. “Een bezoek bij de nieuwe bewoners is dan ook de ideale manier om hen te leren kennen en zo nemen wij hen mee rond het gebeuren van de Oogststoet. Zo kunnen wij leven in een wijk waar iedereen elkaar tenminste nog kent”, zegt Koen.