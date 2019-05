Koe kondigt 10de Ola Peloezza festival aan Didier Verbaere

31 mei 2019

17u54 3 Wetteren De Ola!Peloezza-koe kondigt in Wetteren de 10de verjaardag aan van het bruisende doe- en beleeffestival voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun mama’s, papa’s, neefjes, nichtjes, nonkels en tantes. Kortom voor iedereen.

Verwacht je op deze feestelijke editie aan nog meer kunsten en kunstjes en ga nóg meer uit de bol in recreatiedomein De Warande op zaterdag 15 juni.

Op het programma staan gemaskerde wezens met aanstekelijke ecologische deuntjes, workshops met feestslingers, klei en knip- en plakwerk. Maar ook turbo touwtje springen, een boksmatch om je een breuk te lachen en watercreaties om te spelen en te spetteren. Doorlopend en gratis van 14 tot 18 uur in De Warande in Wetteren. Op voorhand inschrijven hoeft niet. Ola!Peloezza is een organisatie van alle vrijetijdsdiensten en de integratiedienst van de gemeente Wetteren. Meer info vind je op www.ccnovawetteren.be.