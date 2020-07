Knuffelende walser verleidt Oosterzeelse Paula en samen vieren ze 65ste huwelijksverjaardag Didier Verbaere

28 juli 2020

12u34 0 Wetteren Marcel De Knijf (89) en Paula De Moor (87) werden in Wetteren in de bloemetjes gezet naar aanleiding van hun briljanten huwelijk. Marcel uit Bavegem leerde de Oosterzeelse Paula kennen op de Vlaamse kermis in Landskouter in 1952. Ze huwden drie jaar later.

Het briljanten koppel bracht drie kinderen groot: Claudine, Marnix en Martine. Ze zijn ook gezegend met één kleinkind Dorien en twee achterkleinkinderen Ada en Eli. In Landskouter op een Vlaamse kermis op 15 augustus 1952 ontmoeten Marcel en Paula elkaar voor de eerste keer. Marcel zegt dat hij een walser is, verwijzend naar zijn werk als uitroller van wegen. Paula dacht echter hij goed kon dansen en ondanks het misverstand slaar de vonk toch over.

Na hun huwelijk in 1955 verhuizen ze zes jaar later naar de Lambroekstraat in Massemen. Marcel werkt er graag in zijn moestuin en zong heel graag in het Martinuskoor waarvan hij medestichter is. Dertig jaar lang fietste hij ook bij WTC Lambroek. Hij is ook voorzitter van syndicaat ACV Hout & Bouw voor Massemen en Westrem en hij zetelt in het Dagelijks Bestuur van de regio Dendermonde. Paula geniet van de activiteiten van KAV-Massemen. Samen reizen ze heel graag, onder andere naar Spanje, Tunesië, Kreta, Lourdes en de Ardennen.