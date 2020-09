Knip of geen knip volgende zomer? Verkeerstellingen moeten beslissing iets gemakkelijker maken Didier Verbaere

07 september 2020

17u15 2 Wetteren De knip op de Markt van Wetteren blijft nog tot 13 september behouden. De gemeente wil via verkeerstellingen op vijf plaatsen in het centrum de verkeersstromen in kaart brengen die het doorgaand verkeer nu volgen.

Bij de heropstart van de horeca op 8 juni werd doorgaand verkeer van de Markt geweerd. Terrassen kregen extra ruimte en er stond een kiosk aan de kerk. Normaal zou de situatie zo blijven tot na Wetteren kermis. De kermis werd afgelopen weekend afgelast, maar de periode van de knip wordt met vijf dagen verlengd.

“We bekijken hoe het verkeer zich een weg zoekt door het centrum tijdens de knip. Nadien doen we hetzelfde als de Markt weer open is voor doorgaand verkeer. Op die manier kunnen we de resultaten vergelijken”, zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co). Of er ook volgende zomer een knip en grotere terrassen komen, is nog niet beslist. De horeca, en heel wat Wetteraars, zijn pro maar veel handelaars zien het afsluiten van de Markt niet zitten omdat ze minder volk over de vloer kregen.