Knip en grotere terrassen op Markt blijven behouden tot 13 september Didier Verbaere

20 augustus 2020

16u02 0 Wetteren De knip op de Markt van Wetteren blijft behouden tot en met 13 september. Ook de terrassen en de speeltoestellen kunnen tot die datum blijven staan.

De rijbaan wordt opnieuw volledig opengesteld voor het verkeer vanaf 14 september. Er zal dan opnieuw over de Markt kunnen gereden worden. De horeca-uitbaters van de Markt ontvangen een plan voor hun nieuwe terrasopstelling vanaf 14 september. Er kan in het centrum nog gratis geparkeerd worden in parking Scheldekaai tot en met 13 september. Of er nadien nog grotere terrassen mogelijk zijn op het marktplein zelf, wordt nog bekeken.