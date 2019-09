Kloefkensbal laat oudjes swingen in WZC Sint-Jozef Didier Verbaere

12 september 2019

16u05 0 Wetteren Het eerste Kloefkensbal in Woon en Zorgcentrum Sint-Jozef in Wetteren was deze namiddag een groot succes. Zo'n 150 ouderen dansten er op de tonen van Vlaamse klassiekers.

Het Kloefkensbal in Wetteren was een begrip op kermis en bestond reeds in 1860. De naam verwees naar een grote kloef (een klomp) die boven de dansvloer op de Markt werd gespannen. Kermis was in die tijd de enige periode waar mensen nog eens konden dansen. Het bal bestaat al jaren niet meer maar werd nu door de verschillende rusthuizen in Wetteren nieuw leven ingeblazen. Met succes want er daagden donderdagnamiddag zo’n 150 ouderen op. Zij dansten zich de ziel uit het lijf op live muziek en klassiekers zoals Laat de zon in je hart en De lichtjes van de Schelde. Volgend jaar gaat het bal door in een ander zorgcentrum.