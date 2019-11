Klanten spenderen gemiddeld 47 euro bij opening erotiekshop Wetteren Didier Verbaere

20 november 2019

15u50 0 Wetteren De opening van de nieuwe erotische shop Babylon in Wetteren en de inruilactie van oude seksspeeltjes kwam zaterdag slechts met mondjesmaat op gang. Maar uiteindelijk kwamen er nog 300 klanten over de vloer die gemiddeld 47 euro spendeerden. En er werden ook vijftig oude speeltjes ingeruild.

Babylon Loveshop opende afgelopen zaterdag haar vestiging. De Frans Belgische keten nam enkele failliete winkels van Pabo over. Maar in tegenstelling tot de opening in Roeselare, bleef een stormloop in Wetteren uit. Misschien was het ijskoude weer zaterdagochtend spelbreker. Of zorgde de totale uitverkoop van de failliete voorganger voor overvolle (nacht)kastjes in de regio. En wie weet schrikte de persbelangstelling vroege klanten wel af?

“In de loop van de openingsdag kwamen alsnog ongeveer 300 nieuwsgierigen langs van wie een honderdtal een aankoop deden met een gemiddelde aankoopwaarde van 47 euro. We zijn dus zeker tevreden over het openingsweekend”, zegt Ruth Vervaet van communicatiebureau Wavemakers.