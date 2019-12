Klanten Café De Lindekens te voet naar Kortrijk met cheque van 10.689 euro voor Ariane Fonds Didier Verbaere

20 december 2019

21u12 24 Wetteren Aan café De Lindekens in de Zavelstraat in Wetteren zijn vrijdagavond om 21 uur 24 klanten te voet naar Kortrijk vertrokken met een cheque van 10.689 euro voor De Warmste Week en het Ariane Fonds.

Tijdens de 55 kilometer lange wandeltocht zijn de gedachten bij Rudy Van Horenbeeck. De trouwe klant van café bij Pélé en Ann verloor de strijd tegen leukemie op 13 oktober. Hij was amper 63. “Vorig jaar zamelden we reeds 6.830 euro in voor het Ariane Fonds en het leukemie onderzoek. Rudy is er helaas niet meer bij. Dankzij de gesponsorde kilometers en een reuzetombola kunnen we dit jaar 10.689 euro overhandigen”, zegt Pélé.

De groep hoopt omstreeks 10 uur zaterdag het Nelson Mandela plein in Kortrijk te bereiken om de cheque af te geven. Onderweg zijn er een aantal tussenstops. Om 5 uur zaterdagochtend starten Gregory Fraikin en Bart Raman aan hun tocht. Zij leggen de afstand al lopend af.