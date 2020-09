Klacht Vlaams Belang tegen nieuwe plannen Cordonnier volledig verworpen door gouverneur Didier Verbaere

02 september 2020

15u16 1 Wetteren De klacht die Vlaams Belang indiende tegen de hernieuwde plannen voor de verbouwing van de oude kousenfabriek Cordonnier tot een nieuwe stek voor de KunstenAcademie, polyvalente zaal en jeugdhuis, is door waarnemend gouverneur Didier Detollenaere volledig verworpen.

Raadslid Wouter Bracke had tegen de hernieuwde plannen klacht ingediend omdat hij vond dat de bewoners onvoldoende geïnformeerd waren en dat er te veel parkeerplaatsen zouden sneuvelen ondanks een verhoogde verkeersdrukte. Maar de gouverneur veegde al zijn argumenten van tafel. De gemeenteraad keurde in juni de hernieuwde plannen goed en de focus werd in eerste instantie gelegd op de verbouwing van de oude fabriekstoren. Het masterplan voor de omgeving met extra woningen ging hierdoor even in de koelkast.

Vlaams Belang vond dat een aannemer na de coronalockdown niet kon starten, aangezien zijn klacht nog lopende was, maar het schepencollege besliste om de werken toch te laten starten uit vrees voor schadeclaims van de aannemer en het mislopen van een subsidie van ruim 200.000 euro voor werken aan de oude Academie voor Beeldende Kunsten. De gouverneur verwierp ondertussen de klacht van Vlaams Belang. De nieuwe afdeling van de KunstenAcademie zouden tegen volgend schooljaar klaar moeten zijn. “Ondertussen gaan we ook in dialoog met de buurt voor de verdere ontwikkeling van het masterplan rond Cordonnier”, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co).