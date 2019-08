Klacht tegen onbekende vandalen op Molenbeekpad Didier Verbaere

08 augustus 2019

17u46 3 Wetteren De gemeentelijke dienst Toerisme van Wetteren heeft een officiële klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie naar aanleiding van vandalisme op het Molenbeekpad.

“Het gaat om een klacht van diefstal en vernieling van onze nieuwe wegwijzers op het Molenbeekpad. We betreuren dat onze inspanningen om het mooie pad ordentelijk te bewegwijzeren worden gesaboteerd. Samen met de politie gaan we op zoek naar de daders en binnenkort gaan we de schade herstellen”, aldus de dienst Toerisme. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.