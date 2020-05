Kiki fashion breidt uit met Spaanse wijnen: “Onze passie voor Spanje delen met onze klanten” Didier Verbaere

13u17 0 Wetteren Damesboetiek Kiki Fashion aan de Massemsesteenweg in Massemen verkoopt voortaan ook kwaliteitsvolle en temperamentvolle Spaanse wijnen. Mireille Bekaert breidt haar zaak uit met Vinolobo.

Mireille Bekaert baat al 35 jaar Kiki Fashion uit in het dorp van Massemen. En ook de coronacrisis krijgt haar niet klein. Integendeel. Maandagochtend opende ze goedgezind de deuren en voegt meteen ook een extra dimensie toe aan haar gezellige winkel. Je kan er voortaan ook lekkere Spaanse wijnen kopen. “Herman en ik delen al jaren een passie voor Spanje, de Spaanse cultuur en natuurlijk haar wijnen. Ik speelde al langer met de idee om daar ook iets mee te doen”, zegt Mireille. Herman Dewulf, voormalig schepen, is de partner van Mireille en leende zijn naam aan de nieuwe zaak Vinolobo, een vertaling van wijn en wolf. “Lobo noemen ze Herman lachend in Spanje.

Passie voor het vak

“Vinolobo is het resultaat van onze jarenlange vriendschap met Nicola, zaakvoerster en bezieler van Spanisch Palate in Toro. Zij gaat al jaren op zoek naar kleine en ambachtelijke wijnboeren. En naar het verhaal achter hun wijn. Het zijn vaak mensen met een ongelooflijke passie voor hun vak en die verknocht zijn aan hun streek. Die wijnen verzamelt Spanisch Palate en wij verkopen nu exclusief een 15-tal wijnen uit hun gamma”, zegt Mireille. “We zijn blij dat we opnieuw de deuren mogen openen en om nu ook die passie voor Spaanse wijnen met onze klanten te kunnen delen”, besluit Mireille.