Kid Rock opnieuw tweedaags festival voor speelpleinen en gezinnen Didier Verbaere

10 juli 2019

15u59 0 Wetteren Na het succesvolle experiment van vorig jaar, wordt Kid Rock in Wetteren opnieuw een tweedaags festival aan de terreinen van RFC Wetteren. Op vrijdag 12 juli ligt de focus op speelplein groepen en jeugdorganisaties maar uiteraard zijn gezinnen met kinderen ook welkom. Zaterdag 13 juli is opnieuw een spetterende gezin- en familidag. Op de affiche staan kleppers als Jeuk, Ghost Rockers, Gert Verhulst en Regi.

Kid Rock is uitgegroeid tot één van de grootste zomerse festivals voor kinderen. Ieder jaar zakken bijna tienduizend kinderen van jeugdbewegingen en speelpleinen af naar de festivalsite aan het voetbalstadion in Wetteren. Kid Rock is voor iedereen vanaf 4 jaar. Jaarlijks zakken tientallen bussen van speelpleinen uit het ganse land af naar Wetteren. De Zuidlaan doet dienst als parking en zal vrijdag deels afgesloten zijn. Er geldt een omleiding.

Line Up

Voor kleuters is opnieuw een apart afgebakend kleuterdorp met eigen randanimatie en een eigen podium voorzien. En ook organisaties die inclusief werken zijn meer dan welkom. Voor kinderen met een beperking is er een verhoogde staanplaats rechtover het hoofdpodium en begeleiding voorzien. Op dat hoofdpodium staan vrijdag Campus 12, Jeuk Liveband, Raf Violi, Ghost Rockers en dj Zina. De deuren openen vrijdag om 9.30 uur. Op zaterdag gaan de poorten open om 10.30 uur en is het festivalterrein open tot 19 uur. Doorlopend zijn er optredens van #LikeMe, Raf Violi, Baba Yega, Gert Verhulst & Kobe Ilsen en Regi. Alle info en tickets vind je op www.kidrock.be.