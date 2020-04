KID Rock 2020 afgelast en meteen verschoven naar volgend jaar Didier Verbaere

09 april 2020

17u02 2 Wetteren KID Rock, het festival voor kinderen en jongeren op 17 en 18 juli in Wetteren, gaat dit jaar niet meer door. “We vinden het te risicovol om in deze omstandigheden 10.000 jongeren samen te brengen om te feesten”, aldus de organisatie. “Maar de 12de editie zal doorgaan op 16 en 17 juli 2021.”

“Het was geen evidente beslissing en ons KID Rock-hart bloedt nu tranen. Maar als kinder- en gezinsfestival is de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en vrijwilligers van het grootste belang. Dat kunnen we vandaag en ook in de nabije toekomst jammer genoeg niet garanderen. Het lijkt ons dan ook te risicovol om in de huidige omstandigheden te feesten en 10.000 KID Rockers samen te brengen. En als organisator willen we meteen duidelijkheid scheppen naar artiesten, leveranciers, vrijwilligers en sponsors.”

KID Rock vzw laat ook weten dat de verliezen beperkt zijn en dat de volgende editie in 2021 niet in het gedrang komt. “De 12de editie van KID Rock zal doorgaan op vrijdag 16 en zaterdag 17 juli 2021”, klinkt het.