Keuken in achterbouw woning brandt volledig uit maar brandweer kan vermijden dat vuur overslaat Didier Verbaere

30 november 2019

00u29 0 Wetteren Op Westremdries 96 in Westrem brandde een achterbouw met keuken van de woning vrijdagavond volledig uit. De brand ontstond omstreeks 22.20 uur toen de bewoner een gasfles aan een vuurtje wou aansluiten. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de woning en een geparkeerde auto maar het huis is door rookschade voorlopig onbewoonbaar.

De bewoner van het huis wou vrijdagavond een gasfles aan een gasvuurtje in de keuken in een achterbouw van de woning aansluiten. Maar bij het aansteken vloog het toestel in brand. De man kon het brandende gasvuur nog buiten schoppen maar het gebouwtje, met veel hout en roofing dak, vatte vuur. Een brandweerteam van de voorpost in Sint-Lievens-Houtem was op dat moment bezig aan een oefening in Westrem en was meteen ter plaatse. Ze legden een watergordijn rond een geparkeerde wagen en konden vermijden dat het vuur oversloeg naar de woning. Ondertussen kwam het korps van Wetteren massaal in bijstand.

Voorlopig onbewoonbaar

“De bovenverdieping liep wel heel wat rookschade op en het is niet gezond om hier vannacht in te slapen”, zegt officier De Raedt van de brandweerpost Houtem. Burgemeester Alain Pardaen kwam ter plaatse maar de bewoner had geen noodwoning nodig. Hij kon vrijdagnacht terecht bij familie. Tijdens de bluswerken bleef de steenweg tussen Westrem en Sint-Lievens-Houtem afgesloten voor het verkeer. Omstreeks middernacht was de interventie afgelopen.