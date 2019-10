Kerstmarkt Wetteren wordt vierdaagse : met Friday the 13th party en openluchtcinema N-VA wil liever ‘ne kerstmort’ Didier Verbaere

08 oktober 2019

21u12 10 Wetteren De Kerstmarkt in Wetteren wordt wegens succes uitgebreid tot een vierdaags evenement. Elke dag wordt in een bepaald thema ondergedompeld. De gemeenteraad keurde de nieuwe formule goed.

De Kerstmarkt in Wetteren kent al enkele jaren een groot succes in haar nieuwe formule. En dus wordt de tweedaagse uitgebreid naar vier dagen. Op donderdagavond 12 december is er reeds Songs For a Winternight. Twee koren brengen een concert met verrassende popsongs, maar ook échte klassiekers en medleys van Kerstliedjes terwijl jij slurpt van je drankje.

Op vrijdag de 13de is er Christmas Party in ware thriller stijl. “We voorzien een Top DJ van formaat die je zal meesleuren naar een angstaanjagende avond voor Kerst”, belooft Tijl De Bock. Op zaterdag 14 december is er Movie Night met een nostalgische film in openlucht. En op zondag is er de ‘Countdown For Christmas’.

Daarnaast engageren de standhouders, professionelen en verenigingen, zich vier dagen lang om hun stand te bemannen zodat er steeds wat te beleven valt op de Kerstmarkt. Het volledige programma volgt later.

N-VA had enige bedenkingen bij de benaming van het evenement in het Engels en ziet de affiche liever in het Nederlands vertaald. “Of in het Wetters? Mensen van Wetteren gaan liever naar ‘ne kerstmort’ dan naar een Engels event", zegt raadslid Annelien Van der Gucht (N-VA).