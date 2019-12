Kerstmarkt Wetteren wordt vierdaagse happening Didier Verbaere

03 december 2019

15u32 0

Christmas in the woods. Zo heet de kerstmarkt in Wetteren die dit jaar wegens succes wordt uitgebreid tot een vierdaags evenement. De opbouw start op maandag 9 december op de Markt. Het event op donderdag 12 december.

Christmas in the woods verwijst naar de meer dan honderd kerstbomen die de Markt van Wetteren zullen sieren. Er komen twee ingangen via de Florimond Leirenstraat en aan de Sint-Gertrudiskerk. Beide poorten krijgen een ‘vurige entrée’ met vlammen. “Er worden ook vier in plaats van twee lichtkransen over het marktplein gespannen voor nog meer sfeer”, zegt Tijl De Bock van de dienst evenementen. Er komen 40 standhouders in 25 chalets op de Markt en twee zones met Foodtrucks. Alle standhouders, zowel vzw’s, verenigingen als professionelen, is gevraagd om zoveel mogelijk met recycleerbare bekers te werken.

Vier dagen lang, vier verschillende thema’s

Het plein wordt elke avond in een bepaald thema ondergedompeld. De kerstmarkt kent al enkele jaren een groot succes in haar nieuwe formule. En dus wordt de tweedaagse uitgebreid naar vier dagen. Op donderdagavond 12 december is er Songs For a Winternight. “Twee koren, Paramour uit Wetteren en Amici uit Oosterzele, brengen een concert met verrassende popsongs, maar ook échte klassiekers en medleys van kerstliedjes”, zegt Tijl.

Op vrijdag de 13de is er Christmas Party in ware thrillerstijl. “Met DJ Dimitri Vantomme van Boysband Get Ready.” En op zaterdag is er Movie Night met openluchtfims onder een warm dekentje. Op de agenda staan Home Alone, Alf en Love Actualy. Op zondag is er de ‘Countdown For Christmas’. Zaterdag en zondag kan je ook in de aanpalende straten terecht voor leuke cadeautjes, kerstinkopen en promoties bij de lokale handelaars en is er heel wat animatie voorzien. Door de opbouw van de Kerstmarkt wordt de wekelijkse donderdagmarkt volgende week verplaats naar de Molenstraat. Er geldt ook een parkeerverbod vanaf maandag. Maar er is ruimte zat onder Rode Heuvel waar je twee uur lang gratis kan parkeren.