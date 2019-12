Kerstmarkt Wetteren in the woods start vanavond met twee koren Didier Verbaere

12 december 2019

18u33 0 Wetteren Op de Markt van Wetteren is de kerstmarkt donderdag om 17 uur officieel van start gegaan. Vier dagen lang is Christmas in the woods open voor het publiek. Vanavond staan nog twee optredens van koren op het programma.

Christmas in the woods verwijst naar de meer dan honderd kerstbomen die de Markt van Wetteren sieren. Het plein baadt in het licht van duizenden lampjes en de standhouders zijn klaar voor een succesvolle vierdaagse. De dienst evenementen heeft kosten noch moeite gespaard om het marktplein om te toveren in een gezellig kerstdorp.

Het plein wordt elke avond in een bepaald thema ondergedompeld. Vaavond is er Songs For a Winternight. Twee koren, Paramour uit Wetteren en Amici uit Oosterzele, brengen een concert met verrassende popsongs, maar ook échte klassiekers en medleys van kerstliedjes. Op vrijdag de 13de is er Christmas Party in ware thrillerstijl met DJ Dimitri Vantomme van Boysband Get Ready. En op zaterdag is er Movie Night met openluchtfims onder een warm dekentje. Zaterdag en zondag kan je ook in de aanpalende straten terecht voor leuke cadeautjes, kerstinkopen en promoties bij de lokale handelaars en is er heel wat animatie voorzien. Onder Rode Heuvel kan je twee uur lang gratis parkeren.