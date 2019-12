Kerstmarkt THOG en uniek lichtspektakel sluiten feestjaar 1000 jaar Massemen af Didier Verbaere

Buurtvereniging THOG, Tot Heil Onze Gebuurte, sluit het feestjaar 1000 jaar Massemen, in stijl af met een tweedaagse kerstmarkt op het dorpsplein onder de linde.

Zaterdag 7 en zondag 8 december slaat THOG haar tenten en chalets op voor de Kerstmarkt in Massemen. Op zaterdagavond is er een kerstconcert in de Sint-Martinuskerk met Garry Hagger en de Wetterse Shana Oyen. Zondag 8 december is er een uniek slotspektakel.

“Omdat het 1000 Jaar Massemen is, hebben we in samenwerking met een creatief en artistiek Massemenaar, Bart D’Haese alias Ledrebel, een uniek spektakel laten bouwen dat nog niet is vertoond in de Benelux. Ook Jana De Valck uit Wetteren zal hierin het beste van zichzelf geven. Het eindspektakel zal ongetwijfeld jong en oud bekoren en zal om 18 uur en 19.30 uur vertoond worden”, licht THOG een tip van de sluier op. Het wordt een show vol licht, klank, zang, vuur en laser en unieke combinaties ervan.