Kerstconcert in voormalige O-L-V Kerk Overschelde Didier Verbaere

09 december 2019

15u59 0 Wetteren In de voormalige O-L-V Kerk van Wetteren Overschelde aan de Liefkenshoek kan je op zondag 15 december genieten van een hartverwarmend kerstconcert. De matineevoorstelling start om 15 uur.

De allerbekendste kerstmelodieën in verschillende genres worden gebracht door vaste solisten Wim Van Poucke en Shana Oyen, gastzanger Pieter Stevens en het vernieuwd parochiekoor Cantiamo. Zij worden begeleid door een live orkest onder leiding van Freddy Couché en dirigent Tony Oyen. De presentatie wordt verzorgd door Lieve De Gelder. Kaarten te bekomen bij de verschillende uitvoerders of via het nummer 0494/75.55.40 bij Tony Oyen, organisator Cantiamo. De opbrengst van de productie is ten voordele van sociale organisaties voor mensen in nood. De inkom is 15 euro en gratis voor kinderen tot 15 jaar.