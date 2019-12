Kermissen worden goedkoper voor foorkramers en zelfs gratis in deelgemeentes Wetteren Didier Verbaere

17 december 2019

22u25 20 Wetteren Foorkramers mogen voortaan gratis hun kermisattractie opzetten op de wijkkermissen en in de deelgemeentes in Wetteren. Ook circussen moeten niks meer betalen. De foorkramers op het Felix Beernaertsplein tijdens Carnaval krijgen een force reductie en moeten slechts 1/8ste van het normale tarief betalen.

De gemeenteraad wijzigde haar reglementen voor de komende jaren om de wijkkermissen te stimuleren. Vandaag is er enkel nog een kermis in Massemen en Wetteren-ten-Ede. Ook andere deelgemeentes en wijken zullen van het gratis tarief profiteren als er een kermis wordt georganiseerd. De foorkramers op ‘Den Dries’ krijgen dan weer een vermindering van de heffing tot 1/8ste van het normale bedrag. “Om deze kermis en het carnaval levensvatbaar te houden”, aldus het gemeentebestuur.

De tarieven voor het gebruik van stroom wordt wel ietwat verhoogd aangezien elektriciteit de jongste jaren een stuk duurder is geworden. Rondreizende circussen mogen eveneens gratis hun tent opslaan in Wetteren. De nieuwe tarieven gelden tot 2025.

Wekelijkse markt

Het tarief voor de marktkramers op de wekelijkse donderdagmarkt blijft eveneens ongewijzigd. Raadslid Annelien Van Der Gucht (N-VA) vraagt wel om de wekelijkse markt nieuw leven in te blazen. “En er moet dringend controle komen op de leurders die elke week dezelfde koopwaar aan de marktkramers komen aanbieden in de horecazaken en op de terrassen want zij betalen geen standgeld en zijn rechtstreekse concurrentie”, aldus Van Der Gucht. Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) beloofde om hen te controleren op hun documenten, de zogezegde leurderskaart.