Kermismuur officieel ingehuldigd bij start Wetteren kermis Didier Verbaere

30 augustus 2019

19u21 3 Wetteren In de Korte Bergstraat in Wetteren werd de ‘kermismuur’ van graffiti kunstenaar Caz’n en illustrator tekenaar Wim Finck officieel ingehuldigd bij de start van Wetteren kermis.

“We mogen terecht fier zijn op het werk van Wim en Caz’n. Ze zijn erin geslaagd om de sfeer van kermis en andere evenementen perfect in beeld te brengen. We krijgen enkel positieve reactie en Wetteren telt nog veel blinde muren waar dergelijke taferelen zeker thuis horen. Suggesties zijn altijd welkom”, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co). Naast de muurschildering komt jaarlijks de kermisaffiche en rechtover de muur wil de gemeente twee rustbanken plaatsen.

Het creatieve duo vormde de blinde uur om tot een reusachtige kermisaffiche. Het ontwerp is van de hand van illustrator/tekenaar Wim Finck en is gebaseerd op een van de vele fraaie kermisaffiches die Finck tot op heden maakte. Samen met Gunther Baeyens, graffiti kunstenaar Caz’n, zetten ze de typische kenmerken van Wetteren Kermis letterlijk in de verf: de attracties, eetkraampjes, de jaarmarkt met de paarden, de ‘skyline’ van Wetteren met de herkenbare torenspits van de Sint-Gertrudiskerk, de coureurs en uiteraard Reus en Reuzin die boven het kermisgebeuren uittorenen. Naar een ontwerp van kunstschilder Herman Verbaere.