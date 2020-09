Kermisexpo Jacques De Roo en kermiscafé in De Tuin van Fran Didier Verbaere

05 september 2020

15u15 3 Wetteren Geen Wetteren kermis dit weekend maar in De Tuin van Fran aan de Cooppallaan kan je zaterdag en zondag wel nog terecht in het gezellige kermiscafé. Vader Jacques De Roo exposeert er zijn jongste werk dat hij in corona-lockdown maakte en gidst je graag mee door de tuin.

De nieuwe expositie van Jacques De Roo vormt de leidraad in de binnentuin. Jacques maakte voor de gelegenheid een 60-tal nieuwe werken en liet zich inspireren door grote meesters als Mondriaan. Maar hij maakte ze zorgvuldig in zijn eigen stijl en met kleurpotloden. De werken hangen gegroepeerd en worden ook per twee, drie of vier aangeboden. Jacques leidt je graag rond en vertelt honderduit over zijn nieuwe werk.

Zaterdag is het kermiscafé opnieuw van 16 uur tot 1 uur. Muzikant Freddy Couché speelt om 18 uur een concert. Zondag kan je aperitieven in de tuin, is er een concert om 11 uur met Piet Vercauteren. Noor Mandos sluit het café om middernacht af op zondag.