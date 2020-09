Kermis Ten-Ede wordt gezellig en coronaveilig met pop-up van afgebrand café ’t Zwijntje Didier Verbaere

21 september 2020

Ten Ede Volgend weekend slaan vijf foorkramers hun kermisattracties op in het dorp van Wetteren Ten Ede. Heel wat organisaties slaan de handen er in elkaar en maken er een gezellige, sportieve en veilige kermis voor jong en oud van. Hans en Annie van het afgebrande café 't Zwijntje openen er een pop-upbar.

Even hing de toekomst van kermis Ten-Ede aan een zijden draadje. Er was de onzekerheid door de coronacrisis. En ook café ’t Zwijntje, drijvende motor achter de dorpskermis, brandde begin juni compleet uit. Ondertussen werden al steunacties voor het koppel georganiseerd en samen met de lokale verenigingen is er nu ook een fijn kermisprogramma in elkaar gebokst.

“We hanteren volgend weekend best wel strenge coronamaatregelen maar we zijn blij dat er kermis is en dankbaar dat Hans en Annie mee op de kar springen met een pop-upcafé op hun terras”, zegt Albert De Geyter. Drinken op het terras van ’t Zwijntje zal zittend moeten gebeuren en kan op zaterdag 26 september van 16 tot 22 uur op het Dorpsplein. Er is ook een optreden van Peter De Landsheer. Een drankstand van FC Ede Boys komt er niet. “We willen onze trouwste sponsors geen concurrentie aandoen”, klinkt het bij de voetbalploeg.

Muziek, aperitief en bubbelloop

Ook voor enkele evenementen moet je vooraf inschrijven. De Koninklijke Harmonie speelt op zondag om 10.30 uur een gratis kermisconcert. “In een tent spelen kan uiteraard niet dit jaar. Maar we zijn tevreden dat we gebruik mogen maken van de Sint-Annakerk waar we toch zo’n 60-tal toeschouwers op veilige afstand van elkaar kunnen ontvangen. Het concert is gratis en duurt ongeveer een uurtje maar we vragen wel om vooraf in te schrijven”, zegt Erik Boterdaele van de Harmonie. Na het concert is er aperitief in de tuin van het Parochiehuis ten voordele van de scholen en OC Ten Ede. Je kan er de hele namiddag ook terecht voor koffie en pannenkoeken in openlucht.

Ten Ede loopt organiseert doorlopend van 15 tot 16.30 uur een Bubbelloop tussen kerk en kermis. Daarbij mikken ze vooral op kinderen tot 12 jaar. “Onze doelstellingen is om mensen aan te zetten tot beweging. Samen met een begeleider kunnen kinderen wandelen of lopen op een gesloten parcours. Onderweg kunnen vragen en opdrachten worden opgelost en er is voor elk kind een medaille bij aankomst en een pannenkoek voor de begeleider. Het is een recreatief gebeuren en dus zeker geen wedstrijd”, zegt Ilse Voet van Ten Ede Loopt.

Inschrijven voor het concert kan via erik@boterdaele.be en op 0475/75.72.89. Aanmelden en registreren voor de Bubbelloop die je via een mailtje naar tenedeloopt@gmail.com.