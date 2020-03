Kasterstraat krijgt nieuwe rioleringen Didier Verbaere

04 maart 2020

16u44 3 Wetteren In de Kasterstraat in Wetteren worden in 2021 rioleringswerken uitgevoerd. Een deel van het afvalwater komt er nu nog in een open gracht terecht. De Kasterstraat loopt dood op het natuurgebied van de Kalkense Meersen. Met de aanleg van infiltratiegrachten en riolering wordt het afvalwater er gescheiden van het hemelwater.

Het plan voor de werken werd aan de bewoners voorgesteld. In het voorjaar van 2021 starten de werken. Het gaat om een deel van de straat tussen het huisnummer 49 tot het einde van de straat. “Het afvalwater kan dan aansluiten op het reeds bestaande rioleringsstelsel in het eerste deel van de straat. Het regenwater mag verder afvloeien naar de open gracht. Ook de woningen in dit gedeelte van de straat zullen regenwater en afvalwater moeten scheiden”, aldus de gemeente.

Fluvius voorziet ook nieuwe ledverlichting in de straat. De timing en de fasering van de werken worden bekend gemaakt zodra er een aannemer is aangenomen.