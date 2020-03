Kapper Frank knipt gewoon verder, op afspraak: “We laten maar twee klanten tegelijk binnen” Didier Verbaere

17 maart 2020

14u13 4 Wetteren Kapper Frank aan de Zeshoek in Wetteren werkte reeds sinds 1 januari op afspraak en zag nog niet veel klanten afhaken in deze coronatijden. Kappers moeten wel verplicht dicht op zaterdag en mogen enkel nog op afspraak werken.

“De laatste dagen staat de telefoon roodgloeiend met de vraag of we nog aan het werk zijn. Ja dus. Veel annuleringen hebben we nog niet genoteerd. Er komen zelfs nog nieuwe afspraken bij. Dus voorlopig maken we ons niet te veel zorgen en werken we verder. Enkel de knipbeurten aan huis bij trouwe klanten die slecht te been zijn of die door omstandigheden niet kunnen komen, hebben we opgeschort”, zegt Frank De Wandel.

“We laten ook niet meer dan twee klanten tegelijk binnen en wassen onze handen extra. Na elke knipbeurt ontsmetten we ook ons materiaal met een desinfecterende lotion. Op zaterdag zijn we verplicht toe. We proberen nu al die klanten om te boeken en kloppen wat overuren in de week. Schrik dat we volledig dicht moeten, hebben we niet. Daar kunnen we dan toch niks aan verhelpen”, besluit Frank. Een afspraak maken kan dus nog steeds op 09/369.10.94.