Kampioenenviering bij kaartmaatschappij in ‘t Boeferken Didier Verbaere

19 januari 2020

21u48 0 Wetteren Kaartmaatschappij Pandour op Tour vierde haar kampioenen in clublokaal ’t Boeferken in Wettteren Overschelde.

De kaartmaatschappij werd reeds in 1952 gesticht in Café Mexico op Gransvelde en huist sinds 2002 in het huidige lokaal. Maandelijks komen de leden samen om te bieden. Koning dit seizoen werd Rudy Deglas en Prinses is Brigitte Vandersypen. De club telt zo’n 25 leden maar nieuwe kaarters zijn zeker welkom in het café.