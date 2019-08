Kamperen aan Prullenbosvijver tijdens Midzomernachtfeest Didier Verbaere

13 augustus 2019

10u17 0 Wetteren Na 5 eerdere succesvolle edities is Camping Prullenbos in Wetteren op 15 augustus helemaal terug. Kinderen en ouders mogen er één nacht kamperen in Scandinavische stijl.

“We dompelen het Prullenbos volledig onder in Scandinavische sfeer en zorgen opnieuw voor een heerlijk Midzomerfeest”, zegt Shana Van De Velde. Zij nam samen met partner Robin Wettinck het domein over en heeft goeie herinneringen aan Camping Prullenbos. In 2015 sloeg de vonk over tussen het koppel en werden ze ook verlifed op het domein.

“We voorzien een heel uitgebreid assortiment volksspelen, knutselsessie met Studio Flamingo, yoga-initiatie van De joert wetteren, workshop volksdansen door Vinderhoute, shirin yoku alias bosbaden met De Mammoetboom, grime van Elfen en Draken, springkasteel en nog veel meer fun”, zegt Shana. Om 19 uur is er een live optreden van Juneau & Freddie Webber en de avond wordt afgesloten met een groot vreugdevuur van Nochless. Het optreden kan je gratis bijwonen. Een foodtruck zorgt voor heerlijke wraps en ook verse wafeltjes op een stokje.

Wie zijn tent opslaat op de weide kan ook ’s morgen aanschuiven voor een uitgebreid ontbijtbuffet in de herberg. Een dagpas kost 10 euro per kind en is gratis voor de ouders. Een campingpas 5 euro per persoon en het ontbijt voor kampeerders kost 15 euro voor volwassenen en 9 euro per kind. Er zijn ook combitickets aan 22 en 18 euro voor alle activiteiten. Inschrijven en informatie via info@prullenbos.be.