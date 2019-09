Kalfskoek slagerij Schalck is uw finalist voor Streekproduct 2019 HLN kiest hét Streekproduct 2019 Didier Verbaere

06u00 0 Wetteren Kalfskoek van Slagerij Schalck uit Wetteren is finalist in onze editie Gent Wetteren voor onze verkiezing van Hét Streekproduct van Vlaanderen. De familie promootte haar ambachtelijke kalfskoek afgelopen weken met een enorme inzet en zag haar verkoop zelfs verdubbelen. Dat wordt nu beloond met een finaleplaats. Stemmen kan tot het einde van de maand via Kalfskoek van Slagerij Schalck uit Wetteren is finalist in onze editie Gent Wetteren voor onze verkiezing van Hét Streekproduct van Vlaanderen. De familie promootte haar ambachtelijke kalfskoek afgelopen weken met een enorme inzet en zag haar verkoop zelfs verdubbelen. Dat wordt nu beloond met een finaleplaats. Stemmen kan tot het einde van de maand via https://streekproduct.hln.be.

Kalfskoek van Keurslager Schalck uit Wetteren is sinds vorig jaar erkend als Vlaams streekproduct. Slager Steven Schalck maakt de ambachtelijke kalfskoek al jaren en is fier dat hij het label mag etaleren.

In Wetteren zijn ze gek op kalfskoek, of fricandeau in de volksmond. Wetteraars eten het vaak met warme kriekjes, koud op de boterham en blokjes kalfskoek zijn vaste prik op zo goed als elke receptie. De Wetterse slagersfamilie Schalck specialiseerde zich in dit stukje Belgische charcuterie.

Als erkend ambachtelijke beenhouwers zijn Steven en Antoine Schalck fier op hun producten. “In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wordt kalfskoek niet alleen gemaakt van kalfsvlees. Traditionele kalfskoek bevat vijftig procent kalfsvlees en vijftig procent varkensvlees. Een belangrijk detail is dat het vlees wordt gemalen”, verduidelijkt Steven. “Het geheim van de bereiding zit hem in onze unieke kruidenmengeling. Het gehakt wordt onder andere gekruid met nootmuskaat, foelie en kardemom. Het vlees wordt daarna gebonden met eieren, brood en bloem, in een broodvorm gelegd en gebakken in een matig warme oven.”

Finale

De jongste weken voerden ze een enorme promotiecampagne om hun kalfskoek in de kijker te zetten. In de winkel kan je niet naast de logo's van onze wedstrijd kijken en ook het artikel uit onze krant staat meermaals uitgestald. “We hebben een enorme mond aan mond reclame gemaakt maar ook al onze klanten, vrienden en kennissen aangeschreven. Dat resulteerde in een massa stemmen en ook de verkoop van onze kalfskoek is verdubbeld”, lacht een tevreden slager Schalck. Vanaf vandaag tot donderdag 26 september kan je stemmen op de 16 regionale finalisten in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.