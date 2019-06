Kadicon introduceert elektrische bedrijfswagens in België Wouter Spillebeen

19 juni 2019

16u54 0

De Wetterse bedrijfswageninvoerder Kadicon brengt als eerste de elektrische bedrijfswagens van Streetscooter naar België. Vanaf september zullen de 100 procent groene wagens, die in Nederland al jaren gebruikt worden, ook op de Vlaamse wegen te vinden zijn.

De Streetscooters zijn, ondanks hun naam, volwaardige bedrijfswagens met een laadvermogen van 700 kilogram, maar dan volledig elektrisch en ecologisch. De chauffeur heeft dus ook een rijbewijs B nodig. In Nederland rijden grote klanten zoals DHL, Albert Hein en Hello Fresh al met de wagens om hun leveringen in steden uit te voeren. “Die bedrijven zijn ook in België gevestigd, dus waarschijnlijk zullen ze ook hier overschakelen”, voorspelt Didier Van Peteghem, die met zijn bedrijf Kadicon de Streetscooters naar België haalt.

“De Streetscooters bestaan al sinds 2014 en de kinderziektes zijn eruit gehaald. De elektrische wagens zijn van Duitse makelij en van heel goede kwaliteit. En de capaciteit om ze te leveren is quasi onbeperkt. Bestelt een bedrijf er tweehonderd, dan zijn ze er twee weken later”, gaat Didier verder.

Personaliseren

Momenteel rijden in heel België twee elektrische bedrijfswagens rond en dat met een Nederlands kenteken. De procedure om de eerste wagens in België in te schrijven loopt waarschijnlijk nog tot september. “Daarna zou het inschrijven sneller moeten gaan”, volgens Didier. “Dan zullen we de wagens hier ook zien rijden.”

Het servicenet voor de wagens is intussen klaar in Vlaanderen. Er zijn 41 plaatsen waar de Streetscooters afgeleverd, hersteld en onderhouden kunnen worden. In Wallonië is het netwerk nog in opbouw.

Wie een Streetscooter koopt, kan die op verschillende manieren laten personaliseren. Zo zijn er mogelijkheden om een laadbak of een gesloten box op de wagen te hebben en zijn er kleine en grote batterijen met een actieradius van 80 tot 180 kilometer per laadbeurt.