Kaatje Vermeire wint Boekenpauw voor mooist geïllustreerde kinderboek op Boekbeurs Didier Verbaere

30 oktober 2019

18u41 6 Wetteren Illustratrice Kaatje Vermeire uit Wetteren heeft op de Boekenbeurs in Antwerpen de Boekenpauw 2019 gewonnen voor haar tekeningen in ‘Ans & Wilma verdwaald’. De Boekenpauw is de prijs voor het beste en mooist geïllustreerde kinder- en jeugdboek van 2019.

Kaatje Vermeire werd bekroond met de prijs ter waarde van 2.500 euro voor haar illustraties in ‘Ans & Wilma verdwaald’ van Alice Reijs en Ariane Van Vliet. Volgens het juryverslag is Kaatje een illustrator die zich niet blijft wentelen in geboekte successen, maar volop gaat voor de uitdaging die de tekst biedt.

“Kinder- en jeugdliteratuur krijgt misschien niet altijd evenveel aandacht als de volwassen tegenhanger, maar is daarom niet minder belangrijk,” zegt jurylid Jan Hautekiet. “Ze voedt niet alleen de fantasie van onze jongere lezers maar brengt hen ook levenslessen bij. Alleen al daarom steunen wij maar al te graag initiatieven als de Boekenleeuw en Boekenpauw.”

De illustrator uit Wetteren volgde Grafische en Reclamevormgeving aan de Gentse Academie en vervolledigde de opleiding met een cursus Grafiek.