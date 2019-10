Kaas- en wijnavond in Sint-Jozef Didier Verbaere

14 oktober 2019

21u01 2 Wetteren Het Sint-Jozefinstituut nodigt iedereen uit op de 19de kaas- en wijnavonden die doorgaan op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober vanaf 18.30 uur in de turnzaal van de school aan de Wegvoeringstraat in Wetteren.

Voor een aperitief kan je al vanaf 18 uur terecht in de verwarmde tent aan de inkom. De opbrengst gaat integraal naar projecten van de leerlingen en de aankoop van materiaal. Deelname kost 15 euro en inschrijven kan via 09/360.04.09 en via christel.verstuyft@sjiwetteren.be.