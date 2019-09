Julien en Francine halve eeuw samen Didier Verbaere

16 september 2019

16u52 3 Wetteren Julien Antheunis (70) en Francine De Wolf (67) vierden in Wetteren hun gouden huwelijksjubileum. Het koppel baatte tot voor eind vorig jaar een razend populaire frituur uit op Kapellendries maar geniet vandaag volop van hun pensioen.

Julien groeide op in Wetteren in een gezin van elf kinderen en is dan enorm gefascineerd door muziek en fotografie. Hij speelt ook instrumenten. Hij werkte voor verschillende bedrijven als elektrieker maar start dan een frituur op Kapellendries.

Ook Francine is een Wetterse en loopt school tot haar 14de. Nadien gaat ze aan de slag in de snijzaal van Svelta. Na enkele jaren begint ze met haar baanfrituur “Francine” in Schoonaarde. Een tiental jaar later wil ook haar man een frituur starten in Wetteren. Anderhalf jaar lang baten ze twee frituren uit, Francine in Schoonaarde en Julien in Wetteren. Dit is te zwaar om vol te houden en ze kiezen ervoor om enkel de frituur in Wetteren te behouden. En dit tot eind 2018. De klanten missen ze nog want in de frituur werd gedanst, gekaart, gelachen, geweend en zelfs gespeeld op de pietjesbak.

Het koppel leert elkaar ook kennen via de muziek. Julien heeft een vast lief maar ziet dat niet zitten. Hij vertelt zijn problemen tegen de broer van Francine die in hun orkestspeelt en Luc brengt zijn zus mee naar een optreden om te helpen aan de kassa. In werkelijkheid vat Luc het plan op om het lief van Julien jaloers te maken en hem zo te helpen de relatie te beëindigen. Ze vervult haar rol uitstekend en verdwijnt met Julien achter het gordijn op het podium. De meisjes maken ruzie, Julien kiest het hazenpad maar valt nadien wel voor de lef van Francine. Vijftig jaar later zijn ze nog steeds gelukkig getrouwd.

Francine en Julien hebben twee zonen Wim en Geert. Het gouden koppel is ook al gezegend met twee schatten van kleinzonen, namelijk Siebert en Kwinten. Zoon Geert en schoondochter Kristel werken ook bij de gemeente Wetteren. Naast hun hobby’s zijn ze vaak te vinden in hun caravan in Olen. Het is ook daar dat Julien is beginnen vissen. Met de gebuurtedekenij Wegvoeringsstraat bezoekt Julien als kerstman ook nog steeds de mensen in de serviceflats.