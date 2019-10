Juffrouw Anna overleden : gewaardeerd lerares en stichtster ziekenzorg en kinderkoor werd 102 Didier Verbaere

11 oktober 2019

13u07 4 Wetteren Juffrouw Anna De Wilde uit Wetteren is afgelopen woensdag in het ASZ in Aalst overleden. ‘Juffrouw’ Anna werd 102 jaar en gaf les in de basisschool Sint-Gertrudis tot in 1975. Ze was medestichtster van Ziekenzorg in Wetteren en dirigente van het kinderkoor. Dinsdag wordt afscheid genomen in de Sint-Gertrudis kerk op de Markt.

Anna De Wilde, ook wel Annie genoemd, werd geboren op 10 juni 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog op het Dorp in Wetteren-ten-Ede. Ze was de oudste van twee dochters van Cyriel en Flavie, een landbouwersgezin. Meehelpen op de boerderij moest ze niet. Ze volgde tot haar 12 jaar onderwijs op Ten Ede. Daarna ging ze op internaat bij de zusters van Sint-Vincentius in Deinze tot haar 16 jaar, nadien volgde ze nog vier jaar normaalschool aan de Visitatie in Sint-Amandsberg.

Na haar studies werd ze in 1938 benoemd in Onkerzele. Ze gaf er zes jaar lang les aan het 1ste en 2de leerjaar. De dag dat de Tweede Wereldoorlog in België uitbrak was Anna met haar leerlingen op bedevaart naar de kapel van Geraardsbergen. ’s Middags geraakte ze met de trein nog thuis. De school werd daarna een tijdje gesloten. Vanaf dan ging Anna op maandag om 5.30 uur met de fiets naar Onkerzele en bleef daar dan een hele week slapen.

In het onderwijs

In oktober 1944 kon ze aan de slag op de Hoogstraat in de Sint-Gertrudisschool in Wetteren. Ze gaf er les aan het 1ste studiejaar in een klas met maar liefst 47 leerlingen. Ze was streng maar erg gewaardeerd. Nadien gaf ze ook les in het 2de en 6de leerjaar tot aan haar pensioen in 1975. Op school gaf ze ook zangles en was ze dirigente van het kinderkoor Sint-Gertrudis. Op zaterdagnamiddag werd er geoefend en op zaterdagavond verzorgde Anna samen met een groep kinderen de avondmis. Ook op bijzondere hoogdagen, zoals kerstmis, was het koor actief in de kerk. Anna heeft het koor geleid tot begin jaren 2000.

In haar vrije tijd was Anna heel actief in de katholieke zuil. Ze lag samen met Romain Verstraeten aan de basis van Ziekenzorg Centrum. In de beginjaren was ze gewoon bestuurslid en later zou ze Cecile Bogaert opvolgen als schatbewaarder. Ze bleef actief bestuurslid tot ze zelf ziek werd. Ook CMBV (het huidige Markant) heeft veel te danken aan Anna. Ze was één van de stichtende leden en bestuurslid.

In april 2008 verhuisde ze naar het rusthuis Sint-Jozef. Ze bleef actief en volgde tot haar 99ste turnen. Bij haar 102de verjaardag in juni werd ze in de kerk nog in de bloemen gezet. Maar afgelopen woensdag overleed ze in Aalst, gesterkt door de ziekenzalving. De uitvaart vindt plaats op woensdag 15 oktober om 11.15 uur in de Dekenale kerk van Wetteren.