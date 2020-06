Juf Nadia uitgezwaaid na 41 jaar carrière Didier Verbaere

29 juni 2020

11u48 0 Wetteren Op de basisschool van Wetteren Overbeke werd maandagochtend afscheid genomen van Nadia Coppieters na een carrière van 41 jaar in het onderwijs waarvan 40 jaar in dezelfde school.

De laatste jaren was Nadia zorgleerkracht in de lagere klassen. Ze werd na een ontbijt met de zesdejaars in de bloemen gezet met een afscheidslied een erehaag en witte rozen op de speelplaats.