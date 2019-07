José en Monique vieren 65ste hwuelijksverjaardag Didier Verbaere

22 juli 2019

13u21 2 Wetteren In het gemeentehuis op Rode Heuvel in Wetteren vierden José De Martelaere (87) en Monique Van Lippevelde (87) hun briljanten huwelijksverjaardag.

José is geboren in een kroostrijk gezin van een meubelmaker en schrijnwerker met acht kinderen in het Molenstraatje. Het is een echt buitenkind en speelt graag in de bossen met zijn vrienden. Dolf De Winter (Otorongo) is één van hen. Maar hij is ook muzikaal en speelt van zijn 17 jaar tot aan zijn huwelijk saxofoon en klarinet bij harmonie Sint-Cecilia. Later wou hij priester worden maar na enkele weken op internaat tussen vier muren, was de goesting snel over. Binnen zitten was niks voor hem. Dus ging hij maar gaan werken. Eerst in de bouw, nadien als handelsreiziger en als administratief bediende.

Monique werd geboren in het Henegouwse Saint-Vaast. Haar moeder sterft op jonge leeftijd en ze beland vanuit een weeshuis in Wallonië in Sint-Lodewijk in Kwatrecht terecht. Daar liep ze school en groeide op bij een bakkersgezin in Overbeke.

Tijdens een wandeling met een vriendin kwamen ze José tegen. Beide vriendinnen zien wel wat in de knappe jongeman maar het is Monique die hem het meest bekoort. Ze schrijven elkaar vele brieven tijdens de legerdienst van José en drie jaar later trouwden ze. Het koppel heeft een dochter Fabienne, een kleinzoon Thomas en een achterkleinzoon Alexander.

In hun vrije tijd genieten ze van de activiteiten bij KAV Overbeke, breien en vissen. José leert ook op latere leeftijd accordeon spelen. Ze zijn ook beiden lid van de oud-strijdersvereniging waar hun schoonzoon secretaris van is. José legt op elke plechtigheid de bloemen namens de oud-strijders.