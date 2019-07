Jonge zaakvoerder Michiel Remory (28) van Fietsenhandel Remory Van Heddeghem overlijdt tijdens partijtje voetbal Didier Verbaere en Koen Baten

17 juli 2019

14u44 290 Wetteren Michiel Remory (28), mede-zaakvoerder van de bekende fietsenzaak Remory Van Heddeghem uit de Moerstraat in Wetteren, is dinsdagavond onverwachts overleden. Michiel werd onwel tijdens een partijtje voetbal met vrienden in het Osbroek in Aalst en overleed ter plaatse.

Michiel was een fervente fietser. Duizenden kilometers maalde hij af met zijn wielerploegje en vrienden van De Remory’s. Niet evident want hij sukkelde ook een tijdje met zijn gezondheid. Tweemaal was het zelfs kantje boord toen hij getroffen werd door een herseninfarct. “Michiel werd toen helemaal binnenstebuiten gekeerd door specialisten maar een echte oorzaak is nooit gevonden. Hij is er ook telkens volledig van hersteld en gezond verklaard. De jongste drie jaren droeg hij ook een hartmonitor en ook die wees ook nooit op enig probleem. Bij een laatste controle werd nooit één signaal opgevangen dat er iets scheelde”, zegt een aangeslagen vader Ronny.

Toch sloeg dinsdagavond het noodlot toe. Michiel was samen met enkele vrienden aan het voetballen op het domein Osbroek in Aalst en werd er omstreeks 21 uur onwel. Hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden hem nog te reanimeren maar hij overleed ter plaatse. Alles wijst op hartfalen maar de oorzaak wordt nog onderzocht. Via de sociale media laat de familie weten dat de zaak in de Moerstraat gesloten blijft tot 31 juli. Over de uitvaart wordt later gecommuniceerd.

Vierde generatie

Michiel Remory was de vierde generatie in de fietsenhandel Remory Van Heddeghem in de Moerstraat. De zaak bestaat reeds 100 jaar en werd in 1919 opgericht door Frans Van Heddeghem. Zijn zoon Jef nam de zaak over en bouwde ze verder met succes uit. En in 1990 kwamen ook dochter Lutgarde en schoonzoon Ronny Remory, de ouders van Michiel, in de zaak. Na zijn studies elektromechanica kwam ook Michiel er werken in 2009. De jongste jaren was hij er ook mede-zaakvoerder. Samen met zijn echtgenote Linde Cobbaut was hij klaar om als vierde generatie de winkel verder te zetten.

In juni verzamelden ze nog 5.000 euro tijdens een grote benefietfietstocht naar aanleiding van de 100ste verjaardag ten voordele van Luna Reynvoet. Een 18-jarig meisje dat geboren werd met een zeldzame neurologische stoornis waarbij de hersenstam zich onvoldoende ontwikkelt. Zij is dol op fietsen en dankzij de actie kon een aangepaste fiets worden aangekocht.

