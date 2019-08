Jonge wolven en laatste dagen in Den Hof Didier Verbaere

30 augustus 2019

13u56 0 Wetteren In de zomerbar Den Hof in de tuin van de dekenij in de Kattestraat in Wetteren ontbindt jong Wetters talent vanavond hun duivels op het podium.

Tijdens de nacht van het Wetters talent geven Project Basement, White Van Men en The Grassroots Movement het beste van zichzelf aan de vooravond van de kermis. Zaterdagavond is Den Hof af, het laatste feestje in de tuin. Les Frules staat vanaf 21 uur achter de draaitafel. Tous Les Deux neemt over om middernacht.

“En Den Hof sluit één dag vroeger dan voorzien. We bedanken iedereen die al bij ons over de vloer kwam. Diep vanbinnen hadden we gehoopt dat ons concept zou aanslaan, maar dit succes overtreft alle verwachtingen. De vele positieve reacties doen enorm veel deugd. Hopelijk hebben jullie de afgelopen weken even hard genoten als wijzelf. Tijdens de Derny zijn we uitzonderlijk nog open op maandag. Dat zal dan ook onze laatste dag zijn”, zeggen initiatiefnemers Kato, Femke, Jonas, Esther en Cedric.