Jonge gezinnen wijk Diepenbroek wachten al vier jaar op beloofde speelplein: “Regen is de spelbreker” Didier Verbaere

04 september 2020

18u00 0 Wetteren Reeds vier zomers lang wachten enkele honderden jonge gezinnen in de wijk Diepenbroek in Wetteren op het beloofde speelpleintje. “Onze eerste vragen hierover dateren van 2016 en in 2018 werden er concrete plannen voorgesteld. Maar sindsdien gebeurde er niks”, zucht Dennis De Meester.

In haar meerjarenplanning beloofde de gemeente Wetteren jaren geleden al de aanleg van nieuwe speelterreinen in alle deelgemeentes en wijken. In de wijk Diepenbroek, achter het winkelcomplex aan de Zuidlaan, is er een omnisportveldje en staan een aantal speeltuigen. Maar een echt speelplein is dit nog lang niet.

“In de zomer van 2018 hebben wij ook al samengezeten met een delegatie van de gemeente voor de invulling hiervan. Er waren toen samen met de jeugddienst en een landschapsarchitect mooie plannen gemaakt voor een avontuurlijk plein met heuvels, wilgenhutten en speeltoestellen. Maar tot op vandaag is dit dode letter gebleven. Reeds vier zomers lang moeten bijna 400 jonge gezinnen het zonder stellen”, zegt ook Ellen Stroobant, voorzitter van het buurtcomité Diepenbroek.

Drainage

De grote boosdoener is de staat van het terrein bij overvloedige regenval. “Dan ligt het terrein er altijd heel drassig bij. Dat komt door de afwatering van de winkels aan de Zuidlaan. Die kunnen we echter juridisch niet dwingen om hier snel iets aan te doen. Een eerste denkpiste was om het volledige speelterrein te draineren, en het water af te voeren naar het regenwaterstelsel van de wijk. Maar dat zou voor overlast in de wijk kunnen zorgen”, liet schepen Katrien Claus (CD&V) aan de bewoners weten. “Een tussentijdse oplossing is de aanplant van wilgen op het terrein. Die nemen veel water op. Maar we werken liever aan een structurele oplossing op lange termijn”, aldus de schepen.

Een tijdelijke aanplant van wilgen is er nog steeds niet. “Maar we blijven ijveren voor ons speelplein. En eerlijk gezegd ligt het terrein inderdaad soms drassig. Maar dan vooral in de herfst en winter. In de zomer is er geen probleem”, besluit Dennis.