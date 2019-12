Jonge bestuurder vervoert vijf passagiers en rijdt met 180 kilometer per uur op E17 na feestje in Sint-Niklaas Koen Baten

06 december 2019

16u47 0 Wetteren Simon D. uit Wetteren moest zich deze ochtend in de rechtbank van Dendermonde verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding op de E17 in augustus 2018. De jonge bestuurder had nog net geen twee jaar zijn rijbewijs toen hij met 180 kilometer per uur op de autosnelweg reed. Bovendien zaten er vijf passagiers in zijn wagen. “Twee personen zaten samen vast in dezelfde gordel”, verklaarde D.

De feiten gebeurden na een feestje in een dancing in Sint-Niklaas. Simon was bob en reed naar huis via de E17. Hij was vertrokken met vier anderen vrienden naar daar. Toen ze al op weg naar huis reden kreeg hij telefoon van een andere vriend die daar ook was met de vraag of hij mocht meerijden. De jonge chauffeur maakte rechtsomkeer en liet hem ook nog toe in zijn voertuig. Nadien reed hij naar huis aan hoge snelheden maar werd hij betrapt door de politie. D. beseft dat hij fout was en liet weten dat hij zich in de toekomst zal gedragen in het verkeer.

Politierechter Peter D’Hondt veroordeelde de jonge bestuurder tot een geldboete van 1.900 euro, 45 dagen rijverbod en zijn theoretisch rijexamen.