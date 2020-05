Jeugdraad investeert reservefonds in AED toestellen voor alle jeugdbewegingen Didier Verbaere

19 mei 2020

De Jeugdraad van Wetteren heeft unaniem beslist om haar opgebouwde reservefonds van de afgelopen jaren te investeren in zeven defibrillator toestellen voor alle jeugdbewegingen. Het Wetterse Verimed mag de AED toestellen leveren.

De jeugdverengingen die aangesloten zijn bij de Jeugdraad van Wetteren storten jaarlijks een bedrag in een reservefonds. Dat geld wordt nu geïnvesteerd in de aankoop van 7 AED toestellen voor de Wetterse jeugdbewegingen. De gemeente staat in voor het plaatsen van de kasten en zal ook het onderhoud voor haar rekening nemen. De toestellen, levensreddend bij een hartstilstand, werden besteld bij het Wetterse Verimed. Een bedrijf gespecialiseerd in cardeologische medische apparatuur. Zij zullen ook de nodige trainingen geven aan de leiding van de jeugdverenigingen. Een toestel kost 1149 euro maar de Jeugdraad kreeg wel een fikse korting.

Er komt een toestel aan de lokalen van Chiro Overschelde (foto), KLJ Wetteren, Chiro Hermeline en Kwatrecht, Scouts Sint-Jan, Prins Boudewijn en Karekiet Edelweiss in Massemen. “Wij zijn blij met deze onbaatzuchtig gebaar van onze Jeugdraad”, zegt schepen van jeugd Dietbrand Van Durme. De toestellen worden opgehangen op een bereikbare plaats zodat ook passanten er, indien nodig, gebruik kunnen van maken.