Jeanine en Marc halve eeuw na eerste kus op Heusdenkoers nog steeds verliefd Didier Verbaere

01 oktober 2020

15u05 2 Wetteren/Heusden Marc Herrebaut (68) en Jeanine Eeckman (67) vierden in Wetteren hun gouden huwelijk. Het koppel leerde elkaar kennen op de kermis op Heusdenkoers en werden op slag verliefd. En dat zijn ze 50 jaar later nog steeds.

Marc is geboren en getogen in Wetteren. Zijn vader was rangeerder bij de spoorwegen en moeder werkte bij Cordonnier. Na een succesvolle onderwijscarrière maakt hij zich op om naar de Unief te gaan. Maar als hij op Heusdenkoers valt voor de jonge Jeanine, bergt hij zijn plannen uit liefde op. Want het jonge koppel is snel in blijde verwachting en na hun huwelijk in 1970 gaat Marc, net als zijn vader, aan de slag bij de spoorwegen. Hij maakt er carrière en wordt chef van een team met 50 man personeel. Uiteindelijk zal hij er zijn hele leven werken tot zijn pensioen in 2007 na een carrière van 37 jaar.

Jeanine is geboren in Heusden als beenhouwerdochter. Jeanine zorgt na haar huwelijk voor haar zieke moeder, maar na haar overlijden gaat ze aan de slag bij De Post. Na een ongeval wordt ze op medisch pensioen geplaatst vanaf 1 april 1998. Ze hebben één zoon Steven en één kleindochter Femke. Vandaag genieten ze van cultuur en zijn ze actieve vrijwilligers in het Cultuurcentrum en in de gemeentelijke kleuterschool. Marc zet zich ook in als lid van gemeentelijke toezichtcommissies, van de cultuurraad en van de beheerraad van CC Nova.