Jean Baeyens (72) overleden na korte ziekte Didier Verbaere

26 november 2019

16u12 0 Wetteren Jean Baeyens uit Wetteren is na een korte ziekte op 72-jarige leeftijd overleden. De leerkracht van het KA Sint-Niklaas op rust was gehuwd met Mady Colpaert, dochter van de gelijknamige bakkerij aan de Zeshoek.

Na zijn carrière genoot hij volop van het leven en was hij één van de drijvende krachten van het jaarlijkse petanquetornooi op de Markt van Wetteren. Maar hij was vooral fulltime papa van Laurence en opa van zijn schatten Amorie, Loic en Tuur. Zaterdag aanstaande wordt afscheid genomen in het crematorium Siesegem in de Merestraat in Aalst om 13 uur. Aansluitend volgt de asverspreiding op de strooiweide van de begraafplaats Wetteren-centrum.