Jarige scouts van Prins Boudewijn op zoek naar oud-leden Didier Verbaere

25 februari 2020

13u59 0 Wetteren Scoutsgroep Prins Boudewijn uit Wetteren viert in september haar 75ste verjaardag en is op zoek naar adressen en contactgegevens van oud-leden. Maar eerst is er het jaarlijkse Winterfeest op zaterdag 7 maart.

Het feestweekend wordt een driedaagse op 18, 19 en 20 september met tal van activiteiten op en rond de terreinen in de Groene Wegel. “Momenteel zijn we adressen van oud-scouts aan het verzamelen en reconstrueren we een tijdslijn met namen van leden en leiding. We doen hiervoor een oproep aan iedereen”, zegt groepsleider Floris De Moor. Er werd hiervoor een speciaal e-mailadres aangemaakt: 75@scoutswetteren.be.

Winterfeest

Maar eerst wil Prins Boudewijn alle leden, familie en vrienden en sympathisanten verwennen op het jaarlijkse Winterfeest en eetfestijn in de feestzaal van het Scheppersinstituut aan de Cooppallaan in Wetteren op zaterdag 7 maart. Op het menu staat warme beenham met 2 sausjes, balletjes en champignons in tomatensaus of een vegetarische schotel met erwten- en rode bietendip. Steeds vergezeld met groentebuffet en frietjes, dessert en koffie. Inschrijven kan via www.scoutswetteren.be/winterfeest.